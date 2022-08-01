Убийственные задания. В Омске вынесли приговор куратору «Синего кита»

Во время следствия выяснилось, что парень через «ВКонтакте» стал переписываться с двумя несовершеннолетними 17 и 14 лет, которые были подписаны на различные паблики, связанные с самоубийством. Мужчина представился «куратором» игры «Синий кит», целью которой является причинение себе вреда и самоубийство.