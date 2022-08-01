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Убийственные задания. В Омске вынесли приговор куратору «Синего кита»

Убийственные задания. В Омске вынесли приговор куратору «Синего кита»

Вчера, 15:42
Фото: 1MI

В Омске осудили «куратора» игры для подростков

Парень вел игру во «ВКонтакте», заставляя школьниц вредить себе.

Октябрьский суд Омска вынес приговор по делу омича, который работал «куратором» в интернет-игре «Синий кит». Мужчину признали виновным по п. «а, в, д» ч. 3 ст. 110.1 УК РФ «Склонение к совершению самоубийства путем предложений и иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства, совершенное в отношении двух несовершеннолетних, в сети Интернет», сообщили в пресс-службе суда.

Во время следствия выяснилось, что парень через «ВКонтакте» стал переписываться с двумя несовершеннолетними 17 и 14 лет, которые были подписаны на различные паблики, связанные с самоубийством. Мужчина представился «куратором» игры «Синий кит», целью которой является причинение себе вреда и самоубийство.

В списке заданий были фотографии в опасном для жизни месте, порезы на теле и другие опасные поступки. Одна из собеседниц омича выполнила два задания, причинив себе физический вред, а вторая юная омичка лишь сделала вид, что исполнила поручение «куратора».

Преступление было раскрыто при содействии сотрудников УМВД России по Омской области. Подозреваемого задержали, и в беседе со следователями он заявил, что у него был «простой интерес». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области. 

Омича признали виновным и приговорили к 1 году условного срока с испытательным сроком 2 года. При вынесении приговора суд принял во внимание то, что у омича на иждивении малолетний ребенок.

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