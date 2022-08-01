Суды РФ из-за невозможности депортации освобождают украинцев

В других регионах РФ также есть заключенные из Украины, пишет infox.ru. Ранее между государствами действовало соглашение о высылке разыскиваемых граждан на родину. Арестантам из Украины могли сделать паспорта через украинское посольство в Москве и депортировать домой. Но с февраля дипломатические отношения прекращены: посольства не работают, авиасообщения нет. Кроме того, сотни граждан Украины застряли в российских ЦВСИГ. Их должны были выслать в связи с нарушением миграционного законодательства.