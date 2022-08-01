Суды РФ из-за невозможности депортации освобождают украинцев

В других регионах РФ также есть заключенные из Украины, пишет infox.ru. Ранее между государствами действовало соглашение о высылке разыскиваемых граждан на родину. Арестантам из Украины могли сделать паспорта через украинское посольство в Москве и депортировать домой. Но с февраля дипломатические отношения прекращены: посольства не работают, авиасообщения нет. Кроме того, сотни граждан Украины застряли в российских ЦВСИГ. Их должны были выслать в связи с нарушением миграционного законодательства.
Ранее, в июле, член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева говорила, что сейчас проще оставить украинцев в РФ и дождаться восстановления соглашений с Украиной. Теперь стало известно, что украинцев начали постепенно освобождать из-за отсутствия фактической возможности депортации.
“Коммерсант” информирует: в Санкт-Петербурге освобождено 30 украинцев, в Москве – 21. Для них отменено наказание в виде выдворения, но сохранен штраф от 4 тыс. до 7 тыс. руб.