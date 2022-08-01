ГлавноеВсе новости

Суды РФ из-за невозможности депортации освобождают украинцев

Вчера, 23:53
С февраля сотни украинских граждан застряли в российских СИЗО и центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ).В июле стало известно о как минимум 358 украинцах в столичных СИЗО и спецприемнике Сахарово.

В других регионах РФ также есть заключенные из Украины, пишет infox.ru. Ранее между государствами действовало соглашение о высылке разыскиваемых граждан на родину. Арестантам из Украины могли сделать паспорта через украинское посольство в Москве и депортировать домой. Но с февраля дипломатические отношения прекращены: посольства не работают, авиасообщения нет. Кроме того, сотни граждан Украины застряли в российских ЦВСИГ. Их должны были выслать в связи с нарушением миграционного законодательства.

Ранее, в июле, член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева говорила, что сейчас проще оставить украинцев в РФ и дождаться восстановления соглашений с Украиной. Теперь стало известно, что украинцев начали постепенно освобождать из-за отсутствия фактической возможности депортации. 

“Коммерсант” информирует: в Санкт-Петербурге освобождено 30 украинцев, в Москве – 21. Для них отменено наказание в виде выдворения, но сохранен штраф от 4 тыс. до 7 тыс. руб.

Подпишитесь
На открытии новой арены в Омске выступит группировка «Ленинград»
Вчера, 22:42
Медведи, дамба и полуразрушенный дом. Что случилось в Омске в первый день августа
Итоги дня - версия Города55.
Вчера, 20:30
Река Оша критически обмелела из-за самовольной дамбы в Омской области
О сильном обмелении реки рассказывали рыбаки еще с весны. Реакция последовала только в августе.
Вчера, 13:48
Аварийный дом с рухнувшим потолком в Омске не будут расселять
Вчера, 20:11
Убийственные задания. В Омске вынесли приговор куратору «Синего кита»
Парень вел игру во «ВКонтакте», заставляя школьниц вредить себе.
Вчера, 15:42
В Омске будут судить москвича, пытавшего семью омского программиста из-за биткоинов
Вчера, 18:14