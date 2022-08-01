Страны Запада передумали ограничивать поставки российской нефти из-за боязни кризиса

Брюссель внес поправки в антироссийские санкции, касающиеся государственных компаний РФ, так как беспокоится по поводу глобальной безопасности в сфере энергетики. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на международную финансовую газету Financial Times.
Журналисты FT также отметили, что британское правительство не присоединилось к запрету Евросоюза на морское страхование судов, доставляющих нефть из России в Англию.
Что же касается Соединенных Штатов, то даже они не решаются вводить против полномасштабные санкций против российской нефти, поскольку это может привести к резкому взлету цен на энергоносители.