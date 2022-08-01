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Страны Запада передумали ограничивать поставки российской нефти из-за боязни кризиса

Страны Запада передумали ограничивать поставки российской нефти из-за боязни кризиса

Вчера, 21:41
Фото: 1MI
Западные страны приняли решение не ограничивать продажу российской нефти, поскольку опасаются обострения энергетического кризиса. Таким образом, Москве разрешено осуществлять некоторые международные перевозки. Кроме того, для РФ по-прежнему открыт доступ к страховому рынку Lloyd's of London.

Брюссель внес поправки в антироссийские санкции, касающиеся государственных компаний РФ, так как беспокоится по поводу глобальной безопасности в сфере энергетики. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на международную финансовую газету Financial Times.

Журналисты FT также отметили, что британское правительство не присоединилось к запрету Евросоюза на морское страхование судов, доставляющих нефть из России в Англию.

Что же касается Соединенных Штатов, то даже они не решаются вводить против полномасштабные санкций против российской нефти, поскольку это может привести к резкому взлету цен на энергоносители.

 

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