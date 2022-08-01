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Стало известно, какая погода будет в Омске на День города

Стало известно, какая погода будет в Омске на День города

Сегодня, 10:09
Фото: 1MI

В Омске на Дне города будет жарко до +28 градусов

По данным сайта «Гисметео», в ближайшую неделю в Омск снова вернется жара. На выходных — 6 и 7 августа — будет настоящее пекло.

Сегодня, 1 августа, в Омске ожидается теплая погода. Температура воздуха будет колебаться от +16 до +23 градусов, будет гроза. Завтра, 2 августа, столбик термометра опустится от отметки +12…+22 градуса. В среду, 3 августа, характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха составит +12…+23 градуса.

В четверг, 4 августа, перемен в погоде не ожидается, будет тепло до +13…+24 градусов. В пятницу, 5 августа, воздух прогреется до +14…+26 градусов. В субботу, 6 августа, будет жаркая погода до +16…+27 градусов. В воскресенье, 7 августа, омичи столкнутся с жарой до +28 градусов.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды
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