Стало известно, какая погода будет в Омске на День города

Сегодня, 1 августа, в Омске ожидается теплая погода. Температура воздуха будет колебаться от +16 до +23 градусов, будет гроза. Завтра, 2 августа, столбик термометра опустится от отметки +12…+22 градуса. В среду, 3 августа, характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха составит +12…+23 градуса.
В четверг, 4 августа, перемен в погоде не ожидается, будет тепло до +13…+24 градусов. В пятницу, 5 августа, воздух прогреется до +14…+26 градусов. В субботу, 6 августа, будет жаркая погода до +16…+27 градусов. В воскресенье, 7 августа, омичи столкнутся с жарой до +28 градусов.