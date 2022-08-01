Стало известно, какая погода будет в Омске на День города

В четверг, 4 августа, перемен в погоде не ожидается, будет тепло до +13…+24 градусов. В пятницу, 5 августа, воздух прогреется до +14…+26 градусов. В субботу, 6 августа, будет жаркая погода до +16…+27 градусов. В воскресенье, 7 августа, омичи столкнутся с жарой до +28 градусов.