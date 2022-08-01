Специалисты заявили о неэффективности гомеопатических препаратов при простуде

В свою очередь доктор Романенко отметила, что противовирусных препаратов с доказанной эффективностью попросту не существует. По ее словам, иной раз при вирусных инфекциях врачи назначают Осельтамивир, который действительно способен уменьшить время продолжительности лихорадки. Но — всего на один день.