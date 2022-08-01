Специалисты заявили о неэффективности гомеопатических препаратов при простуде

В числе таких средств Беспалов назвал широко разрекламированный Оциллококцинум, который производится из барбарийской утки, а также не менее популярный Анаферон, пишет Pravda.Ru.
В свою очередь доктор Романенко отметила, что противовирусных препаратов с доказанной эффективностью попросту не существует. По ее словам, иной раз при вирусных инфекциях врачи назначают Осельтамивир, который действительно способен уменьшить время продолжительности лихорадки. Но — всего на один день.
«Думаю, что гомеопатические противовирусные средства врачи не имеют права назначать, но существуют люди, которым важен прием таких таблеток», — резюмировала терапевт.