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Специалисты заявили о неэффективности гомеопатических препаратов при простуде

Специалисты заявили о неэффективности гомеопатических препаратов при простуде

Вчера, 21:39
Фото: 1MI
Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов и терапевт Татьяна Романенко рассказали о ряде гомеопатических препаратов, бесполезных при лечении простудных заболеваний.

В числе таких средств Беспалов назвал широко разрекламированный Оциллококцинум, который производится из барбарийской утки, а также не менее популярный Анаферон, пишет Pravda.Ru.

В свою очередь доктор Романенко отметила, что противовирусных препаратов с доказанной эффективностью попросту не существует. По ее словам, иной раз при вирусных инфекциях врачи назначают Осельтамивир, который действительно способен уменьшить время продолжительности лихорадки. Но — всего на один день.

«Думаю, что гомеопатические противовирусные средства врачи не имеют права назначать, но существуют люди, которым важен прием таких таблеток», — резюмировала терапевт.

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