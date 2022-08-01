Все то, что в Киеве относят к "русской пропаганде", аналитик из США называет истиной. Риттер выразил мнение о том, что Украина стала базой альянса НАТО. Украинская власть также негодует в связи с тем, что американский военный эксперт отрицает фейк Киева о резне в Буче. Pravda.Ru пишет об этом со ссылкой на корреспондентов RT.