ГлавноеВсе новости

Скотт Риттер оказался в черном списке Украины за распространение "русской пропаганды"

Сегодня, 13:05
Бывший инспектор ООН по вооружениям в Республике Ирак, известный военный эксперт Скотт Риттер предпочел занять сторону Российской Федерации в конфликте с украинским государством.

Все то, что в Киеве относят к "русской пропаганде", аналитик из США называет истиной. Риттер выразил мнение о том, что Украина стала базой альянса НАТО. Украинская власть также негодует в связи с тем, что американский военный эксперт отрицает фейк Киева о резне в Буче. Pravda.Ru пишет об этом со ссылкой на корреспондентов RT.

По словам Риттера, украинцы считают "пропагандой Кремля" абсолютно все, идущее вразрез с их позицией. Даже если речь идет о чистой правде, ее точно отнесут к "пропаганде Москвы", подчеркнул военный эксперт из США.

Риттер напомнил о том, что в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский открыл Центр противодействия дезинформации. Данная структура представляет собой некое "Министерство правды" из известного романа Оруэлла. Это институт, ведущий информационную войну и «промывающий мозги», заявил американский аналитик.

Эксперт удивлен избирательностью центра. Редактор Defense One (США) Бен Уотсон в списке "пропагандистов" не значится, тогда как еще в 2017 году опубликовал все те данные, которые озвучивает сейчас экс-инспектор ООН.

 

 

#Светлана Павлова
Подпишитесь
Медведи в границах Омска: почему, зачем и что с ними делать?
Сегодня, 15:41
Можно задохнуться. Ночью Омск окутал шлейф ароматных выбросов
В соцсетях появились жалобы на сильный неприятный запах в городе.
Сегодня, 07:38
Река Оша критически обмелела из-за самовольной дамбы в Омской области
О сильном обмелении реки рассказывали рыбаки еще с весны. Реакция последовала только в августе.
Сегодня, 13:48
«Пока люди не погибнут». Мощный ливень обрушил потолок жилого дома в центре Омска
Вчера, 11:54
Убийственные задания. В Омске вынесли приговор куратору «Синего кита»
Парень вел игру во «ВКонтакте», заставляя школьниц вредить себе.
Сегодня, 15:42
Экс-глава омского поселения выписывал «материальную помощь» самому себе
Подсудимый в течение трех лет выписал сам себе премии.
Сегодня, 11:18