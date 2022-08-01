Все то, что в Киеве относят к "русской пропаганде", аналитик из США называет истиной. Риттер выразил мнение о том, что Украина стала базой альянса НАТО. Украинская власть также негодует в связи с тем, что американский военный эксперт отрицает фейк Киева о резне в Буче. Pravda.Ru пишет об этом со ссылкой на корреспондентов RT.
По словам Риттера, украинцы считают "пропагандой Кремля" абсолютно все, идущее вразрез с их позицией. Даже если речь идет о чистой правде, ее точно отнесут к "пропаганде Москвы", подчеркнул военный эксперт из США.
Риттер напомнил о том, что в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский открыл Центр противодействия дезинформации. Данная структура представляет собой некое "Министерство правды" из известного романа Оруэлла. Это институт, ведущий информационную войну и «промывающий мозги», заявил американский аналитик.
Эксперт удивлен избирательностью центра. Редактор Defense One (США) Бен Уотсон в списке "пропагандистов" не значится, тогда как еще в 2017 году опубликовал все те данные, которые озвучивает сейчас экс-инспектор ООН.