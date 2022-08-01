СК РФ ходатайствует о продлении ареста казанскому стрелку Галявиеву

Как сообщил журналистам представитель Верховного суда республики, срок ареста Галявиева заканчивается 11 августа, пишет iz.ru.
Напомним, 11 мая прошлого года девятнадцатилетний Ильназ Галявиев вошел в здание гимназии № 175 с оружием и открыл стрельбу, жертвами которой стали девять человек, включая семерых несовершеннолетних. Сам стрелок был задержан сотрудниками ФСБ. Молодому человеку была назначена психиатрическая экспертиза в Научном центре имени Сербского в Москве, которая показала, что стрелявший в момент нападения на гимназию находился в состоянии невменяемости. Однако спустя полгода еще одна психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная петербургскими специалистами, опровергла результаты первого освидетельствования, показав полную вменяемость Галявиева.
В декабре 2021 года казанскому стрелку были предъявлены обвинения сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; а также умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества).