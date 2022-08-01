СК РФ ходатайствует о продлении ареста казанскому стрелку Галявиеву

Напомним, 11 мая прошлого года девятнадцатилетний Ильназ Галявиев вошел в здание гимназии № 175 с оружием и открыл стрельбу, жертвами которой стали девять человек, включая семерых несовершеннолетних. Сам стрелок был задержан сотрудниками ФСБ. Молодому человеку была назначена психиатрическая экспертиза в Научном центре имени Сербского в Москве, которая показала, что стрелявший в момент нападения на гимназию находился в состоянии невменяемости. Однако спустя полгода еще одна психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная петербургскими специалистами, опровергла результаты первого освидетельствования, показав полную вменяемость Галявиева.