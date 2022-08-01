ГлавноеВсе новости

Премьер РФ рассказал об учреждении ГУ Северного морского пути

Вчера, 21:58
Главный министр страны признался, что в РФ учредят Главное управление Севморпути для регулирования судоходных путей на указанном маршруте. Об этом Михаил Мишустин проинформировал вице-премьеров государства во время проведения оперативного совещания.

По словам Мишустина, президент Путин решил создать Управление для регулирования судоходства. Кроме прочего, ведомство будет отвечать за выдачу и отзыв разрешений на проход судов.

Премьер-министр подчеркнул, что Севморпуть играет для страны значимую роль в ситуации санкционных ограничений, поскольку привычное логистическое взаимодействие нарушено, информирует Russian.rt.com.

Также известно, что Владимир Путин дал парламентариям поручение к 1 августа завершить разработку плана по развитию Северного морского пути. В плане должны быть представлены действия и мероприятия, которые будут проводиться до 2035 года.

Кроме того, лидер России предписал сделать анализ прогнозов относительно объемов грузового потока по годам и указать инвестиционные проекты, а также число и номенклатуру ледокольных судов. 

Подпишитесь
На открытии новой арены в Омске выступит группировка «Ленинград»
Вчера, 22:42
Медведи, дамба и полуразрушенный дом. Что случилось в Омске в первый день августа
Итоги дня - версия Города55.
Вчера, 20:30
Река Оша критически обмелела из-за самовольной дамбы в Омской области
О сильном обмелении реки рассказывали рыбаки еще с весны. Реакция последовала только в августе.
Вчера, 13:48
Аварийный дом с рухнувшим потолком в Омске не будут расселять
Вчера, 20:11
Убийственные задания. В Омске вынесли приговор куратору «Синего кита»
Парень вел игру во «ВКонтакте», заставляя школьниц вредить себе.
Вчера, 15:42
В Омске будут судить москвича, пытавшего семью омского программиста из-за биткоинов
Вчера, 18:14