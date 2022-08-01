Премьер РФ рассказал об учреждении ГУ Северного морского пути

По словам Мишустина, президент Путин решил создать Управление для регулирования судоходства. Кроме прочего, ведомство будет отвечать за выдачу и отзыв разрешений на проход судов.
Премьер-министр подчеркнул, что Севморпуть играет для страны значимую роль в ситуации санкционных ограничений, поскольку привычное логистическое взаимодействие нарушено, информирует Russian.rt.com.
Также известно, что Владимир Путин дал парламентариям поручение к 1 августа завершить разработку плана по развитию Северного морского пути. В плане должны быть представлены действия и мероприятия, которые будут проводиться до 2035 года.
Кроме того, лидер России предписал сделать анализ прогнозов относительно объемов грузового потока по годам и указать инвестиционные проекты, а также число и номенклатуру ледокольных судов.