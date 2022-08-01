Нарколог развеял миф о неизлечимости женского алкоголизма

Эксперт отметил: с точки зрения наркологии алкоголизм не делится на мужской и женский. То есть, разницы в зависимости между полам нет ни с биологической, ни с физической точки зрения, пишет издание infox.ru. Следовательно, лечение алкоголизма проходит одинаково, независимо от пола.
Кроме того, существует множество научных исследований, которые подтверждают: мнение о неизлечимости женского алкоголизма ничем не подтверждено. Здесь, отмечает эксперт, главным остается основное правило, что и при лечении любого другого заболевания: если человек не хочет выздороветь, ему не поможет ни один доктор.
Именно поэтому шанс вернуться в нормальную жизнь и стать полноценным членом общества есть у всех, кто столкнулся с проблемой алкоголизма. Главное – действительно этого хотеть.