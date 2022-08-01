Набираемся терпения: в двух округах Омска грядут массовые отключения воды

А в пятницу, 5 августа, будут менять задвижку на улице Волочаевской, 11. Из-за этого на целый день, с 10 утра до 22 вечера, отключат холодную воду в прилегающих домах на Волочаевской и одном здании на набережной Тухачевского. Также воды не будет в административном здании на улице Волочаевской, 15 в, где находится городской департамент жилищной политики, и в хозпостройке на Волочаевской, 15 и.