Набираемся терпения: в двух округах Омска грядут массовые отключения воды

4 августа из-за ремонта водопровода на улице Ипподромной без холодного водоснабжения останутся 19 домов в Октябрьском округе. Под отключение попадут многоэтажки на Ипподромной, Панфилова, 2-й Линии, 16-м Военном городке, Б. Хмельницкого и 3-й Транспортной. Питьевую воду жильцам подвезут на улицу 16-й Военный городок.
А в пятницу, 5 августа, будут менять задвижку на улице Волочаевской, 11. Из-за этого на целый день, с 10 утра до 22 вечера, отключат холодную воду в прилегающих домах на Волочаевской и одном здании на набережной Тухачевского. Также воды не будет в административном здании на улице Волочаевской, 15 в, где находится городской департамент жилищной политики, и в хозпостройке на Волочаевской, 15 и.