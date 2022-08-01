На открытии новой арены в Омске выступит группировка «Ленинград»

Напомним, «Ленинград» выступал на старой «Арене Омск» незадолго до того, как она начала разрушаться. Тогда Шнуров откликнулся на реакцию омичей, которые просили позвать «Ленинград» на День города вместо Надежды Бабкиной. Концерт (хоть и не праздничный) прошел в июне 2018 года, а осенью того же года арену признали аварийной.