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На открытии новой арены в Омске выступит группировка «Ленинград»

На открытии новой арены в Омске выступит группировка «Ленинград»

Вчера, 22:42
Фото: gdrive-arena.ru
Концерт Шнурова запланирован на 6 октября в рамках открытия нового ледового комплекса.

6 октября в Омске на площадке новой G-Drive Арены пройдет концерт группировки «Ленинград». Анонс появился в абонементах на открытие арены, продажу которых запустил ХК «Авангард». Среди других событий открытия — «сибирское дерби» «Авангарда и «Сибири» (1 октября) и ледовое шоу Ильи Авербуха (2 октября).

Абонементы на открытие продаются по цене от 3.7 тыс рублей.

Напомним, «Ленинград» выступал на старой «Арене Омск» незадолго до того, как она начала разрушаться. Тогда Шнуров откликнулся на реакцию омичей, которые просили позвать «Ленинград» на День города вместо Надежды Бабкиной. Концерт (хоть и не праздничный) прошел в июне 2018 года, а осенью того же года арену признали аварийной.

#Екатерина Чаплинская#Общество#Новости#Омск#Арена#Концерт#Сергей Шнуров
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