Можно задохнуться. Ночью Омск окутал шлейф ароматных выбросов

По словам горожан, вонь чувствовалась сразу в нескольких районах города. Выбросы ощущались на Левобережье, в центре города, на старой Московке, у «Ермака» и в микрорайоне «Входной». Жители рассказали, что чувствовали сильный запах сероводорода.