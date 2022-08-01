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Можно задохнуться. Ночью Омск окутал шлейф ароматных выбросов

Можно задохнуться. Ночью Омск окутал шлейф ароматных выбросов

Сегодня, 07:38
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на ночные выбросы сероводорода

В соцсетях появились жалобы на сильный неприятный запах в городе.

Вчера вечером, 31 июля, в паблике «Проект „Дыши“ Омск» начали появляться жалобы от горожан. Омичи рассказали, что с наступлением ночи почувствовали неприятные запахи — на город опустились выбросы.

По словам горожан, вонь чувствовалась сразу в нескольких районах города. Выбросы ощущались на Левобережье, в центре города, на старой Московке, у «Ермака» и в микрорайоне «Входной». Жители рассказали, что чувствовали сильный запах сероводорода.

Кроме того, омичи наблюдали за небом, и отметили, что его заволокла дымка. Сизый шлейф заметили сразу в нескольких городских округах.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выбросы#Соцсети
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