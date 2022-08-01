Руководящий аппарат МККК аргументировал свое решение отсутствием соответствующего мандата. Pravda.Ru пишет об этом со ссылкой на корреспондентов "Военного обозрения". Мандатом на проведение проверки военных преступников, которые прикрывались стариками, женщинами и детьми в Мариуполе, Красный Крест обладает. Однако, у организации нет мандата для выявления граждан, устранивших этих лиц.
Эксперты акцентировали внимание на том, что заявление руководства МККК разошлось даже с высказываниями официальных представителей украинского комитета. Там указали на то, что их не допускает к расследованию Кремль. Выходит, мандатом, дающим право участвовать в расследованиях, обладает в настоящее время только украинская сторона МККК.
Причина, по которой Красный Крест принял решение об отказе от поступившего предложения, вполне очевидная: расследование докажет факты зверства украинских военнослужащих. Кроме того, возникнет необходимость в объяснении странного "совпадения": удар был нанесен практически сразу после того, как представители МККК завершили инспекцию места, в котором содержались пленные нацисты.