МККК отказался участвовать в расследовании удара по СИЗО в Еленовке

Эксперты акцентировали внимание на том, что заявление руководства МККК разошлось даже с высказываниями официальных представителей украинского комитета. Там указали на то, что их не допускает к расследованию Кремль. Выходит, мандатом, дающим право участвовать в расследованиях, обладает в настоящее время только украинская сторона МККК.