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МККК отказался участвовать в расследовании удара по СИЗО в Еленовке

Сегодня, 13:04
Международный комитет Красного Креста (МККК) отказался от предложения МО России делегировать своих представителей в комиссию, созданную для расследования удара по СИЗО в Еленовке.

Руководящий аппарат МККК аргументировал свое решение отсутствием соответствующего мандата. Pravda.Ru пишет об этом со ссылкой на корреспондентов "Военного обозрения". Мандатом на проведение проверки военных преступников, которые прикрывались стариками, женщинами и детьми в Мариуполе, Красный Крест обладает. Однако, у организации нет мандата для выявления граждан, устранивших этих лиц.

Эксперты акцентировали внимание на том, что заявление руководства МККК разошлось даже с высказываниями официальных представителей украинского комитета. Там указали на то, что их не допускает к расследованию Кремль. Выходит, мандатом, дающим право участвовать в расследованиях, обладает в настоящее время только украинская сторона МККК.

Причина, по которой Красный Крест принял решение об отказе от поступившего предложения, вполне очевидная: расследование докажет факты зверства украинских военнослужащих. Кроме того, возникнет необходимость в объяснении странного "совпадения": удар был нанесен практически сразу после того, как представители МККК завершили инспекцию места, в котором содержались пленные нацисты.

 

#Светлана Павлова
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