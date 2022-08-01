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Лукашенко поставил задачу: активизировать взаимодействие с РФ по импортозамещению

Вчера, 21:41
Глава Белоруссии Александр Лукашенко счел необходимой активизацию сотрудничества с Россией по вопросам импортозамещения и заявил, что для этого нужно срочно разработать финансовую схему.

Данные о решении Лукашенко были обнародованы Дмитрием Крутым, послом Белоруссии в столице РФ. По его словам, президент считает, что следует интенсифицировать планы, намеченные ранеекак минимум, втрое. 

Работа в республике началась со сферы промышленности, сейчас правительства обсуждают более четырнадцати проектов. Россия уже одобрила семь предприятий, по ним были составлены соответствующие паспорта, пишет Russian.rt.com.

 

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что договоренность с президентом РФ о жестком контролировании процесса импортозамещения была достигнута.

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