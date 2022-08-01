Лукашенко поставил задачу: активизировать взаимодействие с РФ по импортозамещению

Данные о решении Лукашенко были обнародованы Дмитрием Крутым, послом Белоруссии в столице РФ. По его словам, президент считает, что следует интенсифицировать планы, намеченные ранее — как минимум, втрое.
Работа в республике началась со сферы промышленности, сейчас правительства обсуждают более четырнадцати проектов. Россия уже одобрила семь предприятий, по ним были составлены соответствующие паспорта, пишет Russian.rt.com.
Ранее Александр Лукашенко сообщил, что договоренность с президентом РФ о жестком контролировании процесса импортозамещения была достигнута.