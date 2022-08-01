Глава пресс-службы «Спартака» Зеленков: Федун пост президента клуба не покидал

Зеленков дал информационному порталу NEWS.ru интервью, в котором подчеркнул: руководство ФК «Спартак» ничего не знает о том, что имели место какие-либо кадровые перестановки.
«Нам о таких перестановках неизвестно. Относимся к слухам спокойно, — констатировал Зеленов. — Вчера называли одну фамилию, сегодня — другую, так что на фоне различных слухов будут появляться разные новости. Мы к этому готовы».
Напомним, в конце июня текущего года Федун покинул пост вице-президента компании «ЛУКОЙЛ», на котором проработал свыше 25 лет. Федун оставил должность, поскольку достиг пенсионного возраста, а также в связи с возникшими у него семейными обстоятельствами.
Информацию о том, что Федун покинет должность президента футбольного клуба, опубликовал Telegram-канал «Спартак КБ телега». Авторы сообщения отметили, что команду может возглавить вице-президент и владелец ценных бумаг ЛУКОЙЛа Александр Матыцин. Сейчас продолжается юридический процесс передачи акций «Спартака».
Telegram-канал Baza ранее тоже сообщал о вероятном уходе Федуна из футбольного клуба. Из сообщения следует, что пост президента ФК «Спартак» могут доверить экс-главе Российской премьер-лиги Ашоту Хачатурянцу.