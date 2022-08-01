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Глава пресс-службы «Спартака» Зеленков: Федун пост президента клуба не покидал

Вчера, 19:39
Дмитрий Зеленов, руководящий пресс-службой ФК «Спартак», категорически опроверг слух о том, что Леонид Федун оставил пост президента клуба.

Зеленков дал информационному порталу NEWS.ru интервью, в котором подчеркнул: руководство ФК «Спартак» ничего не знает о том, что имели место какие-либо кадровые перестановки.

«Нам о таких перестановках неизвестно. Относимся к слухам спокойно, — констатировал Зеленов. — Вчера называли одну фамилию, сегодня — другую, так что на фоне различных слухов будут появляться разные новости. Мы к этому готовы».

Напомним, в конце июня текущего года Федун покинул пост вице-президента компании «ЛУКОЙЛ», на котором проработал свыше 25 лет. Федун оставил должность, поскольку достиг пенсионного возраста, а также в связи с возникшими у него семейными обстоятельствами.

Информацию о том, что Федун покинет должность президента футбольного клуба, опубликовал Telegram-канал «Спартак КБ телега». Авторы сообщения отметили, что команду может возглавить вице-президент и владелец ценных бумаг ЛУКОЙЛа Александр Матыцин. Сейчас продолжается юридический процесс передачи акций «Спартака».

Telegram-канал Baza ранее тоже сообщал о вероятном уходе Федуна из футбольного клуба. Из сообщения следует, что пост президента ФК «Спартак» могут доверить экс-главе Российской премьер-лиги Ашоту Хачатурянцу.

 

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