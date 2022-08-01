Эксперты: Закон о едином операторе наружной рекламы - вызов региональным властям

Для экономики, бизнеса и населения данный закон представители профсообщества, руководители партий, антимонопольная служба и провинциальные чиновники признали опасным. Об этом пишет karelinform.ru.
Частную компанию-оператора документ наделяет эксклюзивными правами на цифровую наружную рекламу. Новый оператор сможет везде по своему усмотрению и без всяких ограничений размещать рекламные конструкции. Так, щиты с рекламой появятся в том числе и на объектах культурного наследия. Компания-оператор будет брать за предоставляемые услуги плату в неограниченном размере. Эта структура станет отвечать и за все объявления частных лиц. Размещать объявления оператор будет на собственном сервисе.
Губернаторы когда-то обладали полномочиями влиять на установку наружной рекламы. Руководство регионов учитывало архитектурные и географические особенности сел и городов. Сейчас же все - от выбора места для установки рекламных щитов и до их содержания - станет определять частная фирма. С большой долей вероятности структуру зарегистрируют в столице РФ. Результатом принятия законопроекта станет уничтожение рынка наружной рекламы в Омской области. Доходы в региональную казну снизятся. Под ударом окажется влияние губернатора Александра Леонидовича Буркова.
В ФАС заступились за операторов. Закон о едином операторе увеличивает риски злоупотреблений против прочих участников рынка, так как руководить всем будет одна-единственная фирма.
Единым оператором предлагают сделать частную организацию. Компания будет совмещать функции хозяйствующего субъекта и органа государственной власти. Это нарушает запреты антимонопольных законов. Последствиями станут злоупотребления в отношении остальных участников рынка, считает замначальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Федеральной антимонопольной службы Яна Склярова.
Эксперт обратила внимание на неурегулированность ценовых решений для единого оператора в проекте закона и некорректность нераспространения на него действующих законов, которые касаются культурного наследия и ГОСТа для наружной рекламы.
Антимонопольщики уже обнаружили в документе «неконкурентные процедуры», которые позволяют единому оператору в обход торгов заключать контракты на период до 30 лет.
В итоге образуется барьер, не позволяющий выходить на рынок новым организациям, особенно мелким и средним. К тому же законопроект лишает губернаторов конкретных политических полномочий в области управления медиасредой, касающихся наружной рекламы.
Парламентарии считают недопустимым появление в стране единого оператора наружной рекламы и объявлений частных лиц. Вопрос серьезный и важный. Против создания единого оператора наружной рекламы голосовала фракция «Справедливая Россия». Реализация проекта приведет к появлению на рекламном рынке монополии, пояснил глава справедливороссов Сергей Миронов.
Лидер партии отметил, что десятки тысяч граждан могут лишиться работы. Внешний вид отечественных городов заметно изменится. Проект закона затронет огромное количество обычных россиян. Ведь эти люди уже привыкли пользоваться сайтами объявлений, пояснил Сергей Миронов.
Законопроект необходимо снять с рассмотрения по той причине, что он может лишить страну рынка рекламы, отметил глава комитета Государственной думы по защите конкуренции, депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг.
Появление оператора наружной рекламы и объявлений частных лиц приведет к закрытию десятков частных структур, которые занимаются наружной рекламой. Фракция ЛДПР выступила против принятия закона, создающего неестественную монополию, сообщил лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий.
Появление единого оператора наружной рекламы и объявлений частных лиц никак не скажется на усилении нацбезопасности. Создатели документа не смогли привести ни одного примера размещения баннера, как-то противоречащего интересам РФ, сказал член фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» Николай Арефьев.