Эксперты: Закон о едином операторе наружной рекламы - вызов региональным властям

Частную компанию-оператора документ наделяет эксклюзивными правами на цифровую наружную рекламу. Новый оператор сможет везде по своему усмотрению и без всяких ограничений размещать рекламные конструкции. Так, щиты с рекламой появятся в том числе и на объектах культурного наследия. Компания-оператор будет брать за предоставляемые услуги плату в неограниченном размере. Эта структура станет отвечать и за все объявления частных лиц. Размещать объявления оператор будет на собственном сервисе.