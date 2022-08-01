Эксперт рассказал, что делать при укусах насекомых

По словам специалиста, особенно опасны укусы жалящих насекомых, к которым относятся осы, пчелы и шершни, поскольку организм нередко выдает в ответ аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на RT.
Врач также пояснил, что помимо аллергии, укусы насекомых также могут способствовать занесению в ранку инфекции, поэтому при выборе средства для обработки места укуса нужно выбирать не только те, что устраняют аллергическую реакцию и зуд, но и такое, которые дезинфицируют поврежденную поверхность кожи. Последнее актуально и при атаке колющих насекомых — комаров, мошки, слепней и др.
Попович посоветовал в случае получения укуса положить на это место холод и по возможности применить противовоспалительные средства, а также в случае необходимости принять антигистаминный препарат. А если организм уже раньше выдавал сильную реакцию на укус насекомого, врач посоветовал заранее посетить аллерголога и узнать, какие средства предпочтительнее использовать в таких случаях, резюмировал эксперт.