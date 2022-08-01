Эксперт рассказал, что делать при укусах насекомых

Врач также пояснил, что помимо аллергии, укусы насекомых также могут способствовать занесению в ранку инфекции, поэтому при выборе средства для обработки места укуса нужно выбирать не только те, что устраняют аллергическую реакцию и зуд, но и такое, которые дезинфицируют поврежденную поверхность кожи. Последнее актуально и при атаке колющих насекомых — комаров, мошки, слепней и др.