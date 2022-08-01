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Экс-глава омского поселения выписывал «материальную помощь» самому себе

Экс-глава омского поселения выписывал «материальную помощь» самому себе

Сегодня, 11:18
Фото: 1MI

Бывший глава омского поселения получил штраф за премии самому себе

Подсудимый в течение трех лет выписал сам себе премии.

В Омской области вынесли приговор бывшему главе Воронцовского сельского поселения. Его признали виновным в присвоении чужого имущества с использованием служебного положения.

Суд установил, что в 2012-2015 годах подсудимый присвоил 167 тыс рублей из бюджета поселения. Эти деньги он выплачивал сам себе, как материальную помощь.

Чтобы скрыть свои действия, он включил в решение Совета депутатов Воронцовского поселения данные о выплатах главе поселения, которое было зарегистрировано. Обвиняемый признал вину и возместил причиненный ущерб. Суд оштрафовал его на 120 тыс рублей. Приговор еще не вступил в силу.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Прокуратура Омской области#Приговор
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