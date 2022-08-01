Экс-глава омского поселения выписывал «материальную помощь» самому себе

Чтобы скрыть свои действия, он включил в решение Совета депутатов Воронцовского поселения данные о выплатах главе поселения, которое было зарегистрировано. Обвиняемый признал вину и возместил причиненный ущерб. Суд оштрафовал его на 120 тыс рублей. Приговор еще не вступил в силу.