В Омске спустя два дня начали разбирать завалы после обрушения потолка из-за ливня

В нашей группе во ВКонтакте появился официальный комментарий с аккаунта администрации Омска. Речь о посте, в которым мы рассказывали о рухнувшем потолке в аварийной многоэтажке.
Многоквартирный дом на 2-й Совхозной признали аварийным в феврале 2017 года. Как сообщают чиновники, всего в здании восемь квартир, из которых две — № 1 и № 4 — муниципальные. Остальные находятся в собственности граждан.
«Сотрудники УК „Жилищник-3“ приступают к разбору завала на 2 этаже в нежилом помещении», — гласит комментарий горадминистрации. Сообщается со ссылкой на слова специалистов, что угрозы обрушения потолка первого этажа нет.