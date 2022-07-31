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В Омске спустя два дня начали разбирать завалы после обрушения потолка из-за ливня

В Омске спустя два дня начали разбирать завалы после обрушения потолка из-за ливня

Вчера, 18:08
Фото: 1MI

В Омске начали разбирать завалы от разрушенного потолка на 2-й Совхозной

На инцидент обратили внимания после жалобы местных жителей в социальных сетях.

В нашей группе во ВКонтакте появился официальный комментарий с аккаунта администрации Омска. Речь о посте, в которым мы рассказывали о рухнувшем потолке в аварийной многоэтажке.

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Многоквартирный дом на 2-й Совхозной признали аварийным в феврале 2017 года. Как сообщают чиновники, всего в здании восемь квартир, из которых две — № 1 и № 4 — муниципальные. Остальные находятся в собственности граждан.

«Сотрудники УК „Жилищник-3“ приступают к разбору завала на 2 этаже в нежилом помещении», — гласит комментарий горадминистрации. Сообщается со ссылкой на слова специалистов, что угрозы обрушения потолка первого этажа нет.

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