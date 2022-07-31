В Омске откроется ресторан под шефством «мишленовского» повара

На месте ресторана «Баловень» в Омске появится гранд-бистро грузинской кухни NANA. Инициатива принадлежит местному ресторатору, владельцу сети пиццерий «Пиццот» Антону Назаренко, сообщает NGS55.RU. Над новым пространством на Иртышской Набережной он работал вместе с шеф-поваром из Тбилиси Мамая Джоджуа, который раньше трудился в ресторане, отмеченном звездой Мишлен.