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В Омске откроется ресторан под шефством «мишленовского» повара

В Омске откроется ресторан под шефством «мишленовского» повара

Вчера, 16:58
Фото: 1MI

Вместо «Баловня» в Омске откроется грузинский ресторан

Новая точка откроется на месте другого заведения, в центре города.

На месте ресторана «Баловень» в Омске появится гранд-бистро грузинской кухни NANA. Инициатива принадлежит местному ресторатору, владельцу сети пиццерий «Пиццот» Антону Назаренко, сообщает NGS55.RU. Над новым пространством на Иртышской Набережной он работал вместе с шеф-поваром из Тбилиси Мамая Джоджуа, который раньше трудился в ресторане, отмеченном звездой Мишлен.

В Омске будет работать мама шеф-повара, тоже кулинар с 30-летним стажем. В ее честь и названо заведение. Известно, что меню гранд-бистро планируется обновлять каждые три месяца.

Предварительно открыть ресторан хотят в сентябре. Помещение рассчитано на 120 гостей. Средний чек — около 1 500 рублей.

Отметим, «Баловень» закрылся накануне своего 11-летия, осенью прошлого года. Свое решение владелец объяснял внутренними мотивами, а не внешними факторами.

#Общество#Экономика#Новости#Омск#Ресторан
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