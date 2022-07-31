В минус. В Омской области работают почти две сотни убыточных компаний

Озвучены данные о финансовом состоянии организаций Омской области в январе–мае этого года.
Местные компании за указанный период получили положительный финансовый результат — 31,2 миллиарда рублей. Это на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Прибыльными оказались 352 региональные фирмы, а это 70% от общего их числа. Совокупный объем прибыли — 35,6 миллиарда рублей, что тоже выше прошлогодних показателей.
Омскстат представил рейтинг наиболее прибыльных отраслей в нашем регионе: обрабатывающее производство; обеспечение электроэнергией, газом и паром; транспортировка и хранение; торговля; ремонт транспорта; сельское лесное хозяйство, охота, рыболовство.
За пять месяцев аналитикам удалось выявить 151 убыточную организацию. Общий объемов убытков — 4,4 миллиарда рублей. Это на 24,1% меньше, чем было в прошлом году, хотя объем непродуктивных компаний в целом увеличился.