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В минус. В Омской области работают почти две сотни убыточных компаний

В минус. В Омской области работают почти две сотни убыточных компаний

Сегодня, 14:32
Фото: 1MI

В Омской области компании понесли почти 4,5 млрд руб убытков

Специалисты опубликовали информацию о финансах в организациях региона.

Озвучены данные о финансовом состоянии организаций Омской области в январе–мае этого года.

Местные компании за указанный период получили положительный финансовый результат — 31,2 миллиарда рублей. Это на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Прибыльными оказались 352 региональные фирмы, а это 70% от общего их числа. Совокупный объем прибыли — 35,6 миллиарда рублей, что тоже выше прошлогодних показателей.

Омскстат представил рейтинг наиболее прибыльных отраслей в нашем регионе: обрабатывающее производство; обеспечение электроэнергией, газом и паром; транспортировка и хранение; торговля; ремонт транспорта; сельское лесное хозяйство, охота, рыболовство.

За пять месяцев аналитикам удалось выявить 151 убыточную организацию. Общий объемов убытков — 4,4 миллиарда рублей. Это на 24,1% меньше, чем было в прошлом году, хотя объем непродуктивных компаний в целом увеличился.

#Экономика#Новости#Омск#Омская область#Статистика#Омскстат#Бизнес
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