Утонувшие дети, мощный ливень в Омске, двукратный прирост по ковиду

Вечером 26 июля в Омске объявили о розыске пропавшего мальчика. 11-летний ребенок ушел гулять с друзьями и не вернулся. Дети сначала промолчали, но потом признались — их товарищ утонул. На поиски тела ушло несколько часов. Труп был найден. Город55 собрал больше информации о трагическом происшествии. Мы пообщались с очевидцами: