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Товаров меньше. В Омске сократились продажи продуктов питания

Товаров меньше. В Омске сократились продажи продуктов питания

Сегодня, 13:57
Фото: 1MI

Продажи продуктов питания в Омске сократились на 6,4%

Эксперты подсчитали, сколько и на что омичи тратили в первом полугодии 2022.

Омскстат опубликовал информацию о розничной торговле в первом полугодии 2022 года. Потребительский рынок отличился снижением реализации товаров населению. Эта тенденция характерна не только для нашего региона, но и для страны в целом.

В розничной торговле с января по июнь произведено товаров на 200,6 миллиарда рублей. Это на 2,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Получается, на каждого жителя Омской области пришлось продукции на 17,8 тысяч рублей в месяц.

Увеличился на 0,7% оборот непродовольственных товаров, он достиг 107,7 миллиарда рублей. На них приходится больше половины всех продаж. А вот пищевых продуктов стало меньше — на 6,4%. За полгода продовольствия реализовано почти на 93 миллиарда рублей.

Свыше половины всего оборота розничной торговли обеспечил крупный и средний бизнес. Малый предприниматели реализовали почти 41% товаров. Рынки и ярмарки заняли небольшую долю продаж — 1,5% от общего оборота.

#Экономика#Общество#Новости#Омск#Омская область#Статистика#Торговля#Омскстат
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