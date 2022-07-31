Товаров меньше. В Омске сократились продажи продуктов питания

В розничной торговле с января по июнь произведено товаров на 200,6 миллиарда рублей. Это на 2,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Получается, на каждого жителя Омской области пришлось продукции на 17,8 тысяч рублей в месяц.