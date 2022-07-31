Товаров меньше. В Омске сократились продажи продуктов питания

Омскстат опубликовал информацию о розничной торговле в первом полугодии 2022 года. Потребительский рынок отличился снижением реализации товаров населению. Эта тенденция характерна не только для нашего региона, но и для страны в целом.
В розничной торговле с января по июнь произведено товаров на 200,6 миллиарда рублей. Это на 2,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Получается, на каждого жителя Омской области пришлось продукции на 17,8 тысяч рублей в месяц.
Увеличился на 0,7% оборот непродовольственных товаров, он достиг 107,7 миллиарда рублей. На них приходится больше половины всех продаж. А вот пищевых продуктов стало меньше — на 6,4%. За полгода продовольствия реализовано почти на 93 миллиарда рублей.
Свыше половины всего оборота розничной торговли обеспечил крупный и средний бизнес. Малый предприниматели реализовали почти 41% товаров. Рынки и ярмарки заняли небольшую долю продаж — 1,5% от общего оборота.