Сила техники. Громкий пищащий прибор спас жизнь почти двум десяткам омичей

Отметим, датчик срабатывает при задымлении — начинает громко пищать для привлечения внимания. Громкость устройств — 85 дБ. Этого хватает на то, чтобы разбудить спящего. В нашем регионе пожарные извещатели устанавливают бесплатно в домах, где проживают многодетные семьи и социально незащищенные граждане.