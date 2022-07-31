Сила техники. Громкий пищащий прибор спас жизнь почти двум десяткам омичей

В региональном МЧС рассказали, сколько раз в 2022 году пожарные извещатели спасли чьи-то жизни. Автономные устройства иногда устанавливают в квартирах. Это — дело добровольное.
В этом году в Омской области извещатели сработали 70 раз, что спасло 18 человек, из них 13 — дети.
Отметим, датчик срабатывает при задымлении — начинает громко пищать для привлечения внимания. Громкость устройств — 85 дБ. Этого хватает на то, чтобы разбудить спящего. В нашем регионе пожарные извещатели устанавливают бесплатно в домах, где проживают многодетные семьи и социально незащищенные граждане.