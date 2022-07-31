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Сезон охоты. Когда омичам разрешат убивать кабанов и медведей

Сезон охоты. Когда омичам разрешат убивать кабанов и медведей

Вчера, 16:37
Фото: 1MI

В Омске 1 августа откроется охота на кабанов, медведей и волков

Омичей предупреждают о правилах охоты, а также советуют сдавать мясо на экспертизу.

С 1 августа в Омской области откроется новый сезон охоты. Отстрел кабана, бурого медведя и волка доступен только в охотугодьях, сообщает областное минприроды.

Омичам напомнили правила охоты. Запрещается убой в целях промысловой, любительской и спортивной охоты загоном, нагоном, с применением собак. До 1 сентября нельзя использовать световые устройства и тепловизоры. С 1 июня по 30 сентября действует запрет на добычу медведей в возрасте до одного года, самок с медвежатами, а также кабанов с детенышами.

В 2022 году омским охотникам разрешили отстрел 463 медведей и 183 кабанов. Однако в ведомстве предупреждают, животные — переносчики опасного трихинеллеза. Мясо следует сдавать на ветеринарно-санитарную экспертизу.

#Общество#Новости#Омск#Омская область#Охота#Минприроды
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