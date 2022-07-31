Сезон охоты. Когда омичам разрешат убивать кабанов и медведей

Омичам напомнили правила охоты. Запрещается убой в целях промысловой, любительской и спортивной охоты загоном, нагоном, с применением собак. До 1 сентября нельзя использовать световые устройства и тепловизоры. С 1 июня по 30 сентября действует запрет на добычу медведей в возрасте до одного года, самок с медвежатами, а также кабанов с детенышами.