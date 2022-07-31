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Рай в шалаше. В Омске резко выросла стоимость жилья

Рай в шалаше. В Омске резко выросла стоимость жилья

Сегодня, 12:22
Фото: 1MI

Жилье в Омске подорожало примерно на 20%

Аналитики представили данные за второй квартал этого года.

Жилье в Омске за полгода резко выросло в цене. Об этом свидетельствуют данные Омскстата. Эксперты подсчитали, как изменилась стоимость квадратных метров к концу второго квартала 2022 года.

Первичный рынок жилья «подорожал» на 18,8% по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями. Так, средняя цена на начало июля 2022 года — до 80 382 рублей за «квадрат». В 2021 году она составляла 58 190 рублей.

Наибольший рост демонстрируют типовые квартиры — на 22%, то есть до 75 285 рублей за квадратный метр. На 21,7% в цене выросли элитные квартиры, где средняя стоимость достигла 110 465 рублей.

Стоимость растет и на рынке вторичного жилья. За полгода — плюс 10,4%. В среднем «квадрат» стоит 72 055 рулей. Хотя год назад продавался по 55 443 рубля.

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