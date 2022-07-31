Обрушение потолка, цифры, «мишленовский» шеф. Как жил Омск в последний июльский день

Омичи в соцсетях продолжают рассказывать о последствиях мощного ливня. Например, в одном из аварийных домов в центре города обрушился потолок второго этажа:
Инцидент уже прокомментировали в мэрии. Говорят, жилищники приступили к разбору завалов. Спустя два дня после обрушения.
Подводя итоги июля, омские статистики были особенно щедры на аналитику. Собрали самые интересные сведения о нашем регионе:
В Омске откроется грузинский ресторан, шефом будет повар, в резюме которого значится «мишленовское» заведение. Тут подробности: