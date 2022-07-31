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Обрушение потолка, цифры, «мишленовский» шеф. Как жил Омск в последний июльский день

Обрушение потолка, цифры, «мишленовский» шеф. Как жил Омск в последний июльский день

Вчера, 20:00
Фото: 1MI
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Обрушение потолка из-за ливня в Омске

Омичи в соцсетях продолжают рассказывать о последствиях мощного ливня. Например, в одном из аварийных домов в центре города обрушился потолок второго этажа:

«Пока люди не погибнут». Мощный ливень обрушил потолок жилого дома в центре Омска
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Инцидент уже прокомментировали в мэрии. Говорят, жилищники приступили к разбору завалов. Спустя два дня после обрушения.

Омск в цифрах

Подводя итоги июля, омские статистики были особенно щедры на аналитику. Собрали самые интересные сведения о нашем регионе:

Новый ресторан в Омске

В Омске откроется грузинский ресторан, шефом будет повар, в резюме которого значится «мишленовское» заведение. Тут подробности:

В Омске откроется ресторан под шефством «мишленовского» повара
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