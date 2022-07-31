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На удочке — штраф. Омича поймали на незаконной ловле рыбы

На удочке — штраф. Омича поймали на незаконной ловле рыбы

Вчера, 16:29
Фото: 1MI

Омичу за незаконную рыбалку грозит штраф до 500 тыс руб

Летний отдых обернулся уголовным делом. Уха — угрозой штрафа.

В Муромцевском районе, недалеко от деревни Танатово, выявили факт браконьерства. Полиция заметила на Иртыше мужчину на надувной моторной лодке. У него обнаружили улов стерляди. Рыбу добыл запрещенным орудием — донной сетью.

Задержанным оказался 64-летний местный житель. Лицензии на право добычи у него не было. Улов изъяли, а вместе с ним — лодку, мотор, 20-метровую сеть.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства». Теперь сельчанину грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет.

#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Муромцевский район#Полиция#Уголовное дело#Рыбалка#Штраф
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