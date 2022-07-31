Купание в фонтанах? Какая погода ждет омичей в День ВДВ

Стоит ли омичам опасаться очередного ливня? На этот вопрос ответили синоптики Обь-Иртышского УГМС. Они представили прогноз погоды на ближайшие дни в регионе.
Сегодня ночью местами ожидается слабый дождь. Температура воздуха +11…+16 градусов. Небольшие осадки сохранятся и в первый день августа. Столбик термометра завтра поднимется до +26, порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.
2 августа у горожан будет повод искупаться в фонтане. И речь не о дне ВДВ. Синоптики обещают жаркие +26 градусов, без осадков. Такую же погоду прогнозируют на среду.