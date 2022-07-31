Город55
ГлавноеВсе новости
Купание в фонтанах? Какая погода ждет омичей в День ВДВ

Купание в фонтанах? Какая погода ждет омичей в День ВДВ

Сегодня, 13:14
Фото: 1MI

После дождей в Омск придет жара до +26 градусов

Прогноз погоды на первые дни последнего месяца лета.

Стоит ли омичам опасаться очередного ливня? На этот вопрос ответили синоптики Обь-Иртышского УГМС. Они представили прогноз погоды на ближайшие дни в регионе.

Сегодня ночью местами ожидается слабый дождь. Температура воздуха +11…+16 градусов. Небольшие осадки сохранятся и в первый день августа. Столбик термометра завтра поднимется до +26, порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.

2 августа у горожан будет повод искупаться в фонтане. И речь не о дне ВДВ. Синоптики обещают жаркие +26 градусов, без осадков. Такую же погоду прогнозируют на среду.

Фото: ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"
#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Погода в Омске#Прогноз погоды
Подпишитесь
Утонувшие дети, мощный ливень в Омске, двукратный прирост по ковиду
Сегодня, 15:56
В минус. В Омской области работают почти две сотни убыточных компаний
Специалисты опубликовали информацию о финансах в организациях региона.
Сегодня, 14:32
В Омске откроется ресторан под шефством «мишленовского» повара
Новая точка откроется на месте другого заведения, в центре города.
Сегодня, 16:58
«Пока люди не погибнут». Мощный ливень обрушил потолок жилого дома в центре Омска
Сегодня, 11:54
Рай в шалаше. В Омске резко выросла стоимость жилья
Аналитики представили данные за второй квартал этого года.
Сегодня, 12:22
Товаров меньше. В Омске сократились продажи продуктов питания
Эксперты подсчитали, сколько и на что омичи тратили в первом полугодии 2022.
Сегодня, 13:57