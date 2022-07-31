Каждому — свое. В Омске стало меньше безработных

Стали известны показатели занятости и безработицы в Омской области в период с апреля по июнь 2022 года. Данные опубликовал Омскстат.
В указанные три месяца численность рабочей силы составляла 990 тысяч человек. Таковой считается население от 15 лет и старше. Из них более 930 тысяч были заняты, около 60 тысяч — не работали, но искали применение своим навыкам.
Уровень занятости населения — 60%. Показатель безработицы за три месяца этого года — 6%. Если сравнить эти данные с аналогичными, но месячной давности, то видно, что количество безработных снизилось — примерно на 6,7 тысяч человек.