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Каждому — свое. В Омске стало меньше безработных

Каждому — свое. В Омске стало меньше безработных

Сегодня, 11:20
Фото: 1MI

В Омске число безработных снизилось на 6,7 тыс человек

Статистики подсчитали, сколько в регионе трудоспособных жителей, и кто из них пользуется своими возможностями.

Стали известны показатели занятости и безработицы в Омской области в период с апреля по июнь 2022 года. Данные опубликовал Омскстат.

В указанные три месяца численность рабочей силы составляла 990 тысяч человек. Таковой считается население от 15 лет и старше. Из них более 930 тысяч были заняты, около 60 тысяч — не работали, но искали применение своим навыкам.

Уровень занятости населения — 60%. Показатель безработицы за три месяца этого года — 6%. Если сравнить эти данные с аналогичными, но месячной давности, то видно, что количество безработных снизилось — примерно на 6,7 тысяч человек.

#Общество#Экономика#Новости#Омская область#Омск#Безработица#Статистика#Омскстат
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