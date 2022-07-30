В России появится новейший препарат для лечения ковида

По сообщению издания transsibinfo.com, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что сейчас у пациентов с коронавирусной инфекцией наблюдаются такие же симптоматика и течение заболевания, как и при заражении острой респираторной вирусной инфекцией. Однако у некоторых пациентов болезнь протекает в тяжелой форме и требует госпитализации. Поэтому по-прежнему актуальной остается необходимость в препарате, который смог бы снизить риск развития осложнений на фоне ковида. И такой препарат появился на российском рынке.
Данные государственного реестра лекарственных средств говорят о том, что Министерством здравоохранения России зарегистрирован новый препарат для лечения коронавирусной инфекции - “Скайвира”.
Это средство нового поколения, которое характеризуется направленным действием и призвано предотвращать развитие осложнений от коронавируса и снижать риск госпитализации. Клинические исследования препарата уже проведены и доказали эффективность: риск развития тяжелой формы заболевания и госпитализации снижается на 86 процентов.
Препарат “Скайвира” можно использовать для амбулаторного лечения. При его приеме не только предотвращается риск появления осложнений, но и ускоряется процесс выздоровления и снижается выраженность постковидного синдрома.
"Несмотря на некоторое затишье в динамике заболеваемости COVID-19, медицинское сообщество сходится во мнении, что SARS-CoV-2 в той или иной форме останется с нами навсегда", - считает директор по новым продуктам ГК "Промомед" Кира Заславская.
Действие препарата направлено на полную блокировку репродукции вируса внутри клетки и замедление действия протеазы. По итогам клинических исследований была доказана высокая противовирусная активность препарата - он успешно справился со всеми ранее обнаруженными вариантами SARS-CoV-2.
Курс терапии составляет около пяти дней. По словам специалистов, лечение новым препаратом необходимо начинать как можно раньше, после постановки врачом диагноза. Препарат разработали на основе инновационных подходов к лечению - технологи разместили разовую дозу в одной таблетке, что обеспечило более комфортный прием.
Будущие пандемии могут быть еще опаснее. В России уже говорят о появлении дельтакрона и других мутаций вируса, поэтому у медиков должен быть большой выбор препаратов этиотропной терапии.