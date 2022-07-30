В России появится новейший препарат для лечения ковида

По сообщению издания transsibinfo.com, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что сейчас у пациентов с коронавирусной инфекцией наблюдаются такие же симптоматика и течение заболевания, как и при заражении острой респираторной вирусной инфекцией. Однако у некоторых пациентов болезнь протекает в тяжелой форме и требует госпитализации. Поэтому по-прежнему актуальной остается необходимость в препарате, который смог бы снизить риск развития осложнений на фоне ковида. И такой препарат появился на российском рынке.