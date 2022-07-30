Город55
ГлавноеВсе новости
В России появится новейший препарат для лечения ковида

В России появится новейший препарат для лечения ковида

Вчера, 17:31
Фото: pxhere.com
В России увеличилось количество заражений коронавирусной инфекцией. Только в Москве с начала июля показатель вырос в полтора раза. Причем специалисты фиксируют заражение более опасными вариантами омикрона. И сегодня медики разработали для борьбы с ними препарат нового поколения - “Скайвира”.

По сообщению издания transsibinfo.com, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что сейчас у пациентов с коронавирусной инфекцией наблюдаются такие же симптоматика и течение заболевания, как и при заражении острой респираторной вирусной инфекцией. Однако у некоторых пациентов болезнь протекает в тяжелой форме и требует госпитализации. Поэтому по-прежнему актуальной остается необходимость в препарате, который смог бы снизить риск развития осложнений на фоне ковида. И такой препарат появился на российском рынке.

 

Данные государственного реестра лекарственных средств говорят о том, что Министерством здравоохранения России зарегистрирован новый препарат для лечения коронавирусной инфекции - “Скайвира”. 

 

Это средство нового поколения, которое характеризуется направленным действием и призвано предотвращать развитие осложнений от коронавируса и снижать риск госпитализации. Клинические исследования препарата уже проведены и доказали эффективность: риск развития тяжелой формы заболевания и госпитализации снижается на 86 процентов.

 

Препарат “Скайвира” можно использовать для амбулаторного лечения. При его приеме не только предотвращается риск появления осложнений, но и ускоряется процесс выздоровления и снижается выраженность постковидного синдрома.

 

"Несмотря на некоторое затишье в динамике заболеваемости COVID-19, медицинское сообщество сходится во мнении, что SARS-CoV-2 в той или иной форме останется с нами навсегда", - считает директор по новым продуктам ГК "Промомед" Кира Заславская.

 

Действие препарата направлено на полную блокировку репродукции вируса внутри клетки и замедление действия протеазы. По итогам клинических исследований была доказана высокая противовирусная активность препарата - он успешно справился со всеми ранее обнаруженными вариантами SARS-CoV-2.

 

Курс терапии составляет около пяти дней. По словам специалистов, лечение новым препаратом необходимо начинать как можно раньше, после постановки врачом диагноза. Препарат разработали на основе инновационных подходов к лечению - технологи разместили разовую дозу в одной таблетке, что обеспечило более комфортный прием.

 

Будущие пандемии могут быть еще опаснее. В России уже говорят о появлении дельтакрона и других мутаций вируса, поэтому у медиков должен быть большой выбор препаратов этиотропной терапии.

 

Подпишитесь
Омский завод обжаловал выводы Росприроднадзора по поводу выбросов хлорида водорода
Во время внеплановой проверки эксперты зафиксировали двойное превышение нормы выбросов, а ранее в Кировском округе — 10-кратную концентрацию хлорводорода.
Вчера, 10:02
Работы идут. На омском ПО «Полет» готовятся испытывать «Ангару»
На предприятии в Омске будут испытывать собранные ракеты без транспортировки в Москву.
Вчера, 16:46
В структуре правительства Омской области неожиданно сменился руководитель
Изменения уже внесли в открытые источники.
Вчера, 09:16
В Омске для дозаправки приземлилась пилотажная группа «Русь»
Самолеты приземлились в Омском аэропорту.
Вчера, 15:18
На Омском электромеханическом заводе сменился руководитель
Решение о смене руководства приняли на Совете директоров.
Вчера, 11:15
«Красная» зона. Омская область вошла в список неблагоприятных по COVID-19 регионов
Данные федерального оперштаба за сутки к 30 июля.
Вчера, 17:14