Российские школьники заявили, что хотели бы изучать финансовую грамотность

Выяснилось, что 97 процентов учеников хотели бы постигать данную науку в рамках учебной программы, и 91 процент родителей поддержал детей в этом стремлении.
Исследование также показало, что 73 процента опрошенных школьников в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет делают накопления. При этом каждый третий из них хранит сбережения на счете или в банковском вкладе, 31 процент респондентов предпочитает копилку, 23 процента держат средства на банковской карте, и еще 13 процентов юных россиян переводят накопления в инвестиции, пишет iz.ru со ссылкой на “Газету.Ru”.
Также специалисты узнали, что каждый второй опрошенный подросток в курсе финансовой ситуации в стране и мире, тем не менее, 23 процента ребят становились жертвами мошенников и отправляли им деньги.
Что же касается родителей школьников, то 42 процента из них считают себя финансово-грамотными, 52 процента - не уверены в своих познаниях, а 6 процентов - заявили, что не разбираются в данном вопросе.
Также подавляющее большинство взрослых респондентов (89 процентов) заявили, что важно обсуждать с детьми денежные вопросы. При этом в 69 процентах случаях с младшими членами семей говорят о планировании бюджета, в 17 процентах - обсуждают инвестиции, вклады и кредиты, а 14 процентов участников исследования уверены, что подросткам нужно знать также о налогах, инфляции и ценных бумагах.