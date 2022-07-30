Российские школьники заявили, что хотели бы изучать финансовую грамотность

Исследование также показало, что 73 процента опрошенных школьников в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет делают накопления. При этом каждый третий из них хранит сбережения на счете или в банковском вкладе, 31 процент респондентов предпочитает копилку, 23 процента держат средства на банковской карте, и еще 13 процентов юных россиян переводят накопления в инвестиции, пишет iz.ru со ссылкой на “Газету.Ru”.