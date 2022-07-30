Перекрытие за перекрытием. Август в Омске начнется с ремонта дорог

Как сообщили в пресс-службе мэрии Омска, уже в понедельник, 1 августа, в городе перекроют сразу два участка дороги на улицах, где идет достаточно оживленное движение.
Так, в центре Омска, на участке улицы Петра Некрасова у здания №3 ТПИ «Омскгражданпроект» дорога будет перекрыта до 1 сентября.
Аналогичное ограничение с 1 по 31 августа введут на дублере Лукашевича на Левобережье. На участке от улицы Крупской до Шаронова будет идти масштабный ремонт.
Омичей просят иметь в виду перекрытия при построении маршрутов, а также обращать внимание на временные знаки и разметку, которые появятся вблизи перекрытых участков.