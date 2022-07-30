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Онлайн-прогулка. Появилась интерактивная карта Большереченского зоопарка

Онлайн-прогулка. Появилась интерактивная карта Большереченского зоопарка

Вчера, 17:46
Фото: 1MI

Большереченский зоопарк обзавелся интерактивной картой

Посетители смогут «прогуляться» по зоопарку, не выходя из дома.

Единственный в России сельский зоопарк в Большеречье поделился интерактивной онлайн-картой. На ней отражены вольеры со всеми животными, а также те вольеры, где сейчас идет ремонт или реконструкция.

При помощи карты посетители смогут ориентироваться в зоопарке между вольерами с разными животными. Также на онлайн-карте указаны сотрудники, которые следят за животными и за порядком в зоопарке.

Интересно, что разработкой онлайн-карты занимался администратор паблика «Омский теплоход» при поддержке самого Большереченского зоопарка.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Зоопарк#Большереченский зоопарк#Животные#Карта#Онлайн-карта
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