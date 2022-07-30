Онлайн-прогулка. Появилась интерактивная карта Большереченского зоопарка

Единственный в России сельский зоопарк в Большеречье поделился интерактивной онлайн-картой. На ней отражены вольеры со всеми животными, а также те вольеры, где сейчас идет ремонт или реконструкция.
При помощи карты посетители смогут ориентироваться в зоопарке между вольерами с разными животными. Также на онлайн-карте указаны сотрудники, которые следят за животными и за порядком в зоопарке.
Интересно, что разработкой онлайн-карты занимался администратор паблика «Омский теплоход» при поддержке самого Большереченского зоопарка.