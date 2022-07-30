Они возвращаются! Омичей предупредили о сильных ливнях в конце выходных

Завтра, 31 июля, в Омской области ожидается дождливая погода с грозами. Тучи придут вместе с 30-градусной жарой только днем, ночью же будет без осадков. Ветер в течение суток будет дуть с северо-востока со скоростью до 12 м/с.
В понедельник, 1 августа, Омск снова захлестнет ливнями. На протяжении суток в регионе будут идти дожди разной интенсивности, ожидаются грозы, сохранится северо-восточный ветер со скоростью до 12 м/с. Температура воздуха днем поднимется максимум до +26.
Во вторник, 2 августа, погода кардинально поменяется. Ночью температура упадет до +14 градусов, а днем будет не жарче +26. Осадков не ожидается, ветер сохранится северо-восточный со скоростью 6-11 м/с.