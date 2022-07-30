Мастер по обману детей. В Омске парень «угнал» велосипед у подростка

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали о краже велосипеда, которая случилась прямо на глазах у владельца транспорта. Велосипеда лишился 12-летний школьник: он катался на велотреке, и в этот момент к нему подошел неизвестный. Мужчина сказал, что является «мастером спорта по велосипедному спорту», и предложил продемонстрировать свои умения на велосипеде школьника.