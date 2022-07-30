Мастер по обману детей. В Омске парень «угнал» велосипед у подростка

Posted 30 июля 2022, 10:04
Published 30 июля 2022, 10:04
Modified 30 июля 2022, 10:04
Updated 30 июля 2022, 10:04
В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали о краже велосипеда, которая случилась прямо на глазах у владельца транспорта. Велосипеда лишился 12-летний школьник: он катался на велотреке, и в этот момент к нему подошел неизвестный. Мужчина сказал, что является «мастером спорта по велосипедному спорту», и предложил продемонстрировать свои умения на велосипеде школьника.
Омич сделал несколько трюков, но вместо того, чтобы вернуть велосипед владельцу, уехал в неизвестность. Мальчик пешком дошел до поста ДПС и описал полицейским «мастера спорта».
Спустя 30 минут полицейские заметили схожего с описанием мужчину. Как только он увидел полицейского, он бросил велосипед и перелез через двухметровый забор. Убежать от правоохранителей не удалось, и ему пришлось во всем сознаться.
Омич, ожидаемо, не был никаким «мастером спорта». На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Известно, что он не раз был судим за имущественные преступления.
Велосипед вернули владельцу, ущерб оценили в 10 тыс рублей, отметили в полиции.