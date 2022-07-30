«Дурная голова». Омич не удержался и снял с новой знакомой золотую цепочку

В пресс-службе омской полиции рассказали о задержании грабителя, который интересным образом завершил прогулку с новой знакомой. 36-летний омич подошел к 38-летней омичке на улице Химиков, и после недолгого разговора решил приобнять девушку, а затем ограбить.
Омичка рассказала, что мужчина расстегнул замок на цепочке, хотя женщина пыталась отмахнуться от ограбления. Когда у омича все же получилось снять украшение, он убежал в глубину домов и скрылся.
Женщина сразу же обратилась в полицию, и по горячим следам грабителя-любовника задержали. Мужчина уже успел сдать украшение в ломбард за 3 000 рублей, вырученные деньги потратил.
В отделе полиции омич признался, что преступление он совершил в состоянии опьянения. До случившегося он распивал алкоголь в компании другой знакомой, и по пути домой решил завязать еще одно знакомство.
Внезапное рандеву закончилось для омича уголовным делом по по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Дожидаться суда мужчине придется в СИЗО, омичу грозит до 4 лет колонии, уточнили в полиции.