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«Дурная голова». Омич не удержался и снял с новой знакомой золотую цепочку

«Дурная голова». Омич не удержался и снял с новой знакомой золотую цепочку

Сегодня, 10:44
Фото: 55.мвд.рф

Омич познакомился с девушкой и стал фигурантом дела

Мужчина сдал украшение в ломбард, чтобы заработать деньги на алкоголь.

В пресс-службе омской полиции рассказали о задержании грабителя, который интересным образом завершил прогулку с новой знакомой. 36-летний омич подошел к 38-летней омичке на улице Химиков, и после недолгого разговора решил приобнять девушку, а затем ограбить. 

Омичка рассказала, что мужчина расстегнул замок на цепочке, хотя женщина пыталась отмахнуться от ограбления. Когда у омича все же получилось снять украшение, он убежал в глубину домов и скрылся. 

Женщина сразу же обратилась в полицию, и по горячим следам грабителя-любовника задержали. Мужчина уже успел сдать украшение в ломбард за 3 000 рублей, вырученные деньги потратил. 

В отделе полиции омич признался, что преступление он совершил в состоянии опьянения. До случившегося он распивал алкоголь в компании другой знакомой, и по пути домой решил завязать еще одно знакомство.

Внезапное рандеву закончилось для омича уголовным делом по по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Дожидаться суда мужчине придется в СИЗО, омичу грозит до 4 лет колонии, уточнили в полиции. 

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