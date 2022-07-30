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Альтернатива отдыху за границей: Ростуризм создал семь национальных турмаршрутов

30 июля, 13:47
Ростуризм разработал семь национальных туристических маршрутов, которые могут стать для жителей РФ альтернативой зарубежному отдыху.

Как пишет infox.ru, в Ростуризме очень внимательно отнеслись к качеству программ, поиску комфортных гостиниц и грамотной организации логистики. 

Так, Ростуризм предлагает трехдневный тур “Вся Карелия” с выездом из Петербурга. Путь пролегает к вулкану Гирвас. По пути можно заехать в Киндасово, Петрозаводск, к заливу Кирьявалхти, заповеднику “Кивач”. 

Действует шестидневный маршрут по “Государевой дороге” из Москвы в Петербург. По пути – остановки в Твери, в Великом Новгороде, прогулки по дворянским усадьбам, краеведческим музеям. Есть маршрут из Ярославля для знакомства с тысячелетней историей древнерусских городов. 

Также предусмотрены четырехдневный маршрут из Сызрани в Самару с заездом к Жигулевским горам, маршрут “Кузбасс – огонь в сердце” для осмотра наскальных рисунков бронзового века, спуска в угольные шахты и прогулок по Горной Шории, восьмидневная поездка “Сибирские каникулы” для ценителей дикой природы. Туристы смогут отдохнуть в тайге, степи, подняться на вершины гор, сплавиться на рафте по Енисею. Интересный маршрут действует и на Дальнем Востоке: “Здесь начинается день” по Сахалину. Туристы знакомятся с переплетением культур Японии и России, пробуют морепродукты, наслаждаются Тихим океаном. 

Помимо этих маршрутов, Ростуризм разрабатывает и другие. 29 из них уже прошли предварительную экспертизу. К 2024 году в планах – запуск 100 маршрутов. 200 туроператоров отметили, что готовы поучаствовать в развитии масштабного проекта.

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