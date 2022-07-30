Альтернатива отдыху за границей: Ростуризм создал семь национальных турмаршрутов

Также предусмотрены четырехдневный маршрут из Сызрани в Самару с заездом к Жигулевским горам, маршрут “Кузбасс – огонь в сердце” для осмотра наскальных рисунков бронзового века, спуска в угольные шахты и прогулок по Горной Шории, восьмидневная поездка “Сибирские каникулы” для ценителей дикой природы. Туристы смогут отдохнуть в тайге, степи, подняться на вершины гор, сплавиться на рафте по Енисею. Интересный маршрут действует и на Дальнем Востоке: “Здесь начинается день” по Сахалину. Туристы знакомятся с переплетением культур Японии и России, пробуют морепродукты, наслаждаются Тихим океаном.