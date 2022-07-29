Город55
ГлавноеВсе новости
Зуб.ру – это стоматология для всей семьи

Зуб.ру – это стоматология для всей семьи

Вчера, 16:38
Фото: 1MI
Зуб.ру – это семейная стоматология. Специалисты клиники готовы помочь каждому человеку решить любые проблемы, связанные с необходимостью лечения, протезированием, подготовкой к различным хирургическим манипуляциям и так далее.

Лечение дёсен также является одним из профильных направлений. Главная задача всего персонала клиники – это дать каждому пациенту шанс стать обладателем зло здоровой и красивой улыбки за разумные деньги.

С какими проблемами можно обратиться в клинику семейной стоматологии

Так как Зуб.ру является семейной стоматологией, специалисты клиники готовы решить самые разные стоматологические проблемы. Сюда можно обратиться:

  • для получения срочной помощи в случае острой зубной боли;
  • удаления зубов;
  • замены зубного импланта;
  • лечения и осмотра зубного ряда и полости рта в целом у ребёнка;
  • принятия мер по восстановлению зуба;
  • отбеливания зубов;
  • получения помощи ортодонта;
  • лечения дёсен.

Широкий перечень услуг позволяет прийти к выводу, что команда специалистов клиники состоит из опытных врачей разного профиля. Это огромное преимущество для всех пациентов клиники, ведь независимо от того, какая именно проблема стала причиной обращения к стоматологу, нужного специалиста точно можно найти в Зуб.ру.

Преимущества клиники

Постоянные клиенты уже смогли составить собственный список её наиболее важных преимуществ. В первую очередь это, конечно же, большой перечень услуг. Однако это далеко не все:

  • разумные цены. Сотрудничество с ведущими производителями стоматологических инструментов, препаратов и расходных материалов напрямую позволяет сохранить доступные цены на стоматологические услуги;
  • индивидуальный подход к каждому клиенту. С какой бы проблемой вы ни обратились бы в клинику, она будет решена. Врач не просто купирует симптомы или будет работать только для достижения косметического эффекта. Будут предприняты все меры для точной диагностики, на основе которой можно построить эффективный план лечения;
  • приятная обстановка и внимательный персонал. В стенах клиники очень приятно находиться. Персонал с вниманием отнесется к каждому, кто обратится сюда за помощью.

Здоровье зубов очень важно, в большей степени от него зависит состояние организма в целом, настроение и внешний вид человека. Если вы хотите получать удовольствие от жизни, стоит уделить внимание здоровью зубов и полости рта.

ООО «Поликлиника.ру», ОГРН 1187746014851, Лицензия № Л041-01137-77/00351678 от 8 июля 2020 года

Имеются противопоказания к применению и использованию, необходимо ознакомление с инструкцией по применению или получение консультации специалистов.

На правах рекламы

Подпишитесь
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021, 14:38
Летевший в Москву самолет пришлось возвращать в Омск из-за самочувствия пассажира
Самолет приземлился в Москве с большим опозданием.
Вчера, 11:52
Прокуратура начала проверку из-за потопа в омском аэропорту
Накануне из-за сильного ливня здание омского аэропорта начало заливать.
Вчера, 12:24
Да будет свет! На восстановление электричества в омских Нефтяниках ушли почти сутки
Свет отключили из-за аварий на трех подстанциях, которые спровоцировали сильнейшие ливни.
Вчера, 17:31
За фекальные реки в омских Нефтяниках никто не ответит
Вчера, 13:32
Родила в тайне от родственников. В Омске нашли мать подброшенного ребенка
Новорожденногг мальчика принес в роддом мужчина, якобы подобравший его на остановке. Оказалось, это знакомый матери.
Вчера, 17:34