За фекальные реки в омских Нефтяниках никто не ответит

Отметим, ранее в администрации города сообщали, что после того, как владелец сетей будет установлен, будет решаться вопрос о привлечении его к административной ответственности. Сегодня Городу55 поступил еще один ответ от департамента контроля мэрии Омска, где сообщалось, что, поскольку информация о владельце этих сетей отсутствует, то и привлечь кого-либо к ответственности «не представляется возможным».