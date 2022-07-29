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За фекальные реки в омских Нефтяниках никто не ответит

За фекальные реки в омских Нефтяниках никто не ответит

Сегодня, 13:32
Фото: 1MI
Как сообщили Городу55 в департаменте контроля мэрии Омска, найти собственника канализации, которая источала зловонную субстанцию, не представляется возможным.

В начале июля жители омских Нефтяников начали жаловаться на фекальный потоп на пересечении улиц 1-й Заводской и Заводской. Порыв не устраняли несколько дней и все это время «ароматы» вод «радовали» горожан.

Город55 направил в администрации города Омска запрос с просьбой предоставить информацию о том, как такое произошло, какова причина аварии и будет ли кто-то нести ответственность. Наше обращение было переадресовано в администрацию Советского округа. Через неделю пришел ответ.

В нем говорится, что действительно 2 июля текущего года специалист окружной администрации вместе с работниками АО «ОмскВодоканал» обследовали этот порыв и пришли к выводу, что он случился  по неизвестной причине.

«На пересечении улиц 1-й Заводской и Заводской имеется выход канализационных вод, причина которого не установлена. В настоящее время аварийная ситуация устранена», — сообщили Городу55 в официальном ответе на запрос.

При этом в нем также сообщается, что, по информации АО «ОмскВодоканал», эти канализационные сети обществу не принадлежат и не обслуживаются.

«Администрацией округа направлен запрос в адрес АО „ОмскВодоканал“ о предоставлении технических характеристик, схемы расположения указанных сетей, а также о рассмотрении вопроса целесообразности признания права муниципальной собственности города Омска на указанные сети для решения вопросов местного значения», — поясняют в администрации Советского округа.

Отметим, ранее в администрации города сообщали, что после того, как владелец сетей будет установлен, будет решаться вопрос о привлечении его к административной ответственности. Сегодня Городу55 поступил еще один ответ от департамента контроля мэрии Омска, где сообщалось, что, поскольку информация о владельце этих сетей отсутствует, то и привлечь кого-либо к ответственности «не представляется возможным». 

А тем временем, еще одна фекальная река в данный момент топит дачные участки в Советском округе и бежит в сторону проспекта Мира. Красочное видео этого инцидента появилось в паблике ЧП Омск. Найдут ли теперь ответственных, или сети снова окажутся бесхозными?

Фото: скрин с видео
#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Аварии#Прорыв трубы#Канализация
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