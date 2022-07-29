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В Якутии из детского лагеря эвакуировали 260 детей в связи с природным пожаром
Сегодня, 01:02
В Якутии в Мирнинском районе из детского лагеря «Орленок» было эвакуировано 260 детей в связи с природным пожаром.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Как пишет
RT
, пострадавших нет.
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