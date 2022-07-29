В правительстве Омской области отложили реорганизацию минпрома

В правительстве Омской области решили отложить реорганизацию министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития региона. Это следует из указа губернатора Омской области за подписью первого зампреда правительства Валерия Бойко.
Согласно документу, реорганизация переносится с 1 августа на 16 августа. Причины такого решения не уточняются.
Ранее сообщалось, что в пока несуществующем министерстве цифрового развития и связи региона, которое как раз собираются выделить из регионального минпрома, почти вдвое сократили штат сотрудников.