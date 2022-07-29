Город55
ГлавноеВсе новости
В правительстве Омской области отложили реорганизацию минпрома

В правительстве Омской области отложили реорганизацию минпрома

Вчера, 19:17
Фото: 1MI
Реорганизацию перенесли на две недели.

В правительстве Омской области решили отложить реорганизацию министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития региона. Это следует из указа губернатора Омской области за подписью первого зампреда правительства Валерия Бойко.

Согласно документу, реорганизация переносится с 1 августа на 16 августа. Причины такого решения не уточняются.

Ранее сообщалось, что в пока несуществующем министерстве цифрового развития и связи региона, которое как раз собираются выделить из регионального минпрома, почти вдвое сократили штат сотрудников.

#Ольга Акамова#Омск#Политика#Новости#Омская область#Министерство#Промышленность#Правительство
Подпишитесь
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021, 14:38
Летевший в Москву самолет пришлось возвращать в Омск из-за самочувствия пассажира
Самолет приземлился в Москве с большим опозданием.
Вчера, 11:52
Прокуратура начала проверку из-за потопа в омском аэропорту
Накануне из-за сильного ливня здание омского аэропорта начало заливать.
Вчера, 12:24
Да будет свет! На восстановление электричества в омских Нефтяниках ушли почти сутки
Свет отключили из-за аварий на трех подстанциях, которые спровоцировали сильнейшие ливни.
Вчера, 17:31
За фекальные реки в омских Нефтяниках никто не ответит
Вчера, 13:32
Родила в тайне от родственников. В Омске нашли мать подброшенного ребенка
Новорожденногг мальчика принес в роддом мужчина, якобы подобравший его на остановке. Оказалось, это знакомый матери.
Вчера, 17:34