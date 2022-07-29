В Омске во время дикой грозы зафиксировали выбросы формальдегида

В Обь-Иртышском УГМС сообщили о выбросах, которые неожиданно зафиксировали во время сильнейшего ливня в Омске. Оказалось, что в Октябрьском округе Омска воздух был загрязнен формальдегидом.
Накануне, 28 июля, в Октябрьском округе нашли 1.3 ПДК формальдегида. Предельно допустимая концентрация по другим веществам не превышалась. В целом уровень загрязнения воздуха в городе оценивали как низкий.
Согласно проекту Города55 «Трубы 2.0», формальдегид при производстве в тот день могли выбрасывать такие предприятия, как ОАО «Омскводоканал», Филиал ООО «Бауцентр рус «Сибирский» и ОАО «ТГК-11».