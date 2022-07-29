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В Омске во время дикой грозы зафиксировали выбросы формальдегида

В Омске во время дикой грозы зафиксировали выбросы формальдегида

Вчера, 18:59
Фото: 1MI
Выбросы зафиксировали на стационарных постах Обь-Иртышского УГМС.

В Обь-Иртышском УГМС сообщили о выбросах, которые неожиданно зафиксировали во время сильнейшего ливня в Омске. Оказалось, что в Октябрьском округе Омска воздух был загрязнен формальдегидом.

Накануне, 28 июля, в Октябрьском округе нашли 1.3 ПДК формальдегида. Предельно допустимая концентрация по другим веществам не превышалась. В целом уровень загрязнения воздуха в городе оценивали как низкий.

Согласно проекту Города55 «Трубы 2.0»,  формальдегид при производстве  в тот день могли выбрасывать такие предприятия, как ОАО «Омскводоканал», Филиал ООО «Бауцентр рус «Сибирский» и ОАО «ТГК-11».

Фото: Город55
#Ольга Акамова#Омск#Общество#Город#Новости#Омская область#Выбросы#Воздух#Мощный ливень в Омске
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