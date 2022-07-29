В Омске рабочий-нелегал погиб при обрушении трубы на производстве

Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело после несчастного случая на предприятии по производству и торговле металлоизделиями, расположенном на проспекте Мира. Вчера, 28 июля, около 12:20 дня на голову 52-летнего рабочего упала металлическая труба при обрушении уложенных на стойке труб. Строитель получил тяжелую черепно-мозговую травму и погиб на месте.