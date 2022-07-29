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В Омске рабочий-нелегал погиб при обрушении трубы на производстве

В Омске рабочий-нелегал погиб при обрушении трубы на производстве

Сегодня, 14:23
Фото: СУ СКР по Омской области
Мужчину лишь два дня назад взяли на работу без оформления договора.

Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело после несчастного случая на предприятии по производству и торговле металлоизделиями, расположенном на проспекте Мира. Вчера, 28 июля, около 12:20 дня на голову 52-летнего рабочего упала металлическая труба при обрушении уложенных на стойке труб. Строитель получил тяжелую черепно-мозговую травму и погиб на месте.

Примечательно, что мужчина лишь два дня назад устроился на эту работу, причем без оформления трудового договора.

Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. СК ведет расследование, изъяты записи с камер наблюдения, допрашиваются свидетели.

#Екатерина Чаплинская#Происшествия#Новости#Омск#Следственный комитет
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