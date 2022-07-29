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В Люберцах сталкера привлекли к административной ответственности

Вчера, 16:15
28 июля Кузьминский районный суд столицы вынес постановление в отношении Владимира Т. из города Люберцы. В качестве наказания гражданину назначили обязательные работы сроком 160 часов.

Владимира Т. привлекли за сталкинг, передает информационный канал 360tv.ru. Жителя Люберец обвинили в преследовании девушек, с которыми он встречался. Проходящая по делу свидетелем Екатерина считает, что это слишком маленькое наказание.

«Это за угрозу убийства, постоянные нападения?» — с возмущением сказал потерпевшая.

Девушка поделилась, что Владимир Т. даже после суда продолжает ее преследовать, появляясь под окнами. Екатерина снимает все на видео и публикует в социальных сетях. Однако все безрезультатно.

«Он считает, что я и Янина сломали ему жизнь, мы с ним расстались. И он такой бедный, теперь безработный. И это для него теперь как игра, его месть», — поделилась Екатерина.

Из публикаций в социальных сетях стало известно, что житель Люберец Владимир Т. уже на протяжении года преследует Янину и Екатерину — девушек, с которыми у него не сложились отношения. Его поведение потерпевшие оценивают как угрожающее — он уже оставлял царапины на их автомобилях и выкладывал в открытый доступ их откровенные фотографии. Девушки вынуждены были несколько раз обращаться за защитой к правоохранителям.

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