В Люберцах сталкера привлекли к административной ответственности

Владимира Т. привлекли за сталкинг, передает информационный канал 360tv.ru. Жителя Люберец обвинили в преследовании девушек, с которыми он встречался. Проходящая по делу свидетелем Екатерина считает, что это слишком маленькое наказание.
«Это за угрозу убийства, постоянные нападения?» — с возмущением сказал потерпевшая.
Девушка поделилась, что Владимир Т. даже после суда продолжает ее преследовать, появляясь под окнами. Екатерина снимает все на видео и публикует в социальных сетях. Однако все безрезультатно.
«Он считает, что я и Янина сломали ему жизнь, мы с ним расстались. И он такой бедный, теперь безработный. И это для него теперь как игра, его месть», — поделилась Екатерина.
Из публикаций в социальных сетях стало известно, что житель Люберец Владимир Т. уже на протяжении года преследует Янину и Екатерину — девушек, с которыми у него не сложились отношения. Его поведение потерпевшие оценивают как угрожающее — он уже оставлял царапины на их автомобилях и выкладывал в открытый доступ их откровенные фотографии. Девушки вынуждены были несколько раз обращаться за защитой к правоохранителям.