В Люберцах сталкера привлекли к административной ответственности

Из публикаций в социальных сетях стало известно, что житель Люберец Владимир Т. уже на протяжении года преследует Янину и Екатерину — девушек, с которыми у него не сложились отношения. Его поведение потерпевшие оценивают как угрожающее — он уже оставлял царапины на их автомобилях и выкладывал в открытый доступ их откровенные фотографии. Девушки вынуждены были несколько раз обращаться за защитой к правоохранителям.