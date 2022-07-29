Труп на дереве перепугал грибников в Омской области

Банальный поход за грибами обернулся жуткой находкой для жителей села Николаевка, Черлаского района. В лесу они наткнулись на труп 35-летнего мужчины на дереве.
«Сообщение об обнаружении в лесу в полуторакилометрах от села тела мужчины поступило в силовые органы в четверг, 28 июля, около 09:30», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Личность погибшего установили сразу, – его опознали очевидцы, поскольку погибший оказался жителем Николаевке. Известно, что ранее мужчина был дважды судим за кражу.
Что касается причин смерти, то по предварительному заключению экспертов, они не являются криминальными.