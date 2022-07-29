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Труп на дереве перепугал грибников в Омской области

Труп на дереве перепугал грибников в Омской области

Сегодня, 15:16
Фото: 1MI
По данным регионального СК, инцидент произошел в Черлакском районе

Банальный поход за грибами обернулся жуткой находкой для жителей села Николаевка, Черлаского района. В лесу они наткнулись на труп 35-летнего мужчины на дереве. 

«Сообщение об обнаружении в лесу в полуторакилометрах от села тела мужчины поступило в силовые органы в четверг, 28 июля, около 09:30», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области. 

Личность погибшего установили сразу, – его опознали очевидцы, поскольку погибший оказался жителем Николаевке. Известно, что ранее мужчина был дважды судим за кражу.

Что касается причин смерти, то по предварительному заключению экспертов, они не являются криминальными. 

#Василий Попов#Общество#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омская область#Следственный комитет#Криминал#Труп
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