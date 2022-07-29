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Съехал в кювет. Нетрезвый подросток попал в аварию на омской трассе

Съехал в кювет. Нетрезвый подросток попал в аварию на омской трассе

Сегодня, 07:41
Фото: 1MI

В Омской области пьяный подросток устроил ДТП

Накануне утром в Омском районе произошло ДТП с пострадавшим.

Вчера, 28 июля, в Омском районе произошла авария, в которой пострадал подросток. Очевидцы сообщили о ДТП в 7:20.

Полицейские выехали на место происшествия и предварительно установили, что 17-летний нетрезвый парень сел за руль автомобиля ВАЗ-2114. Он решил поехать по трассе Омск – Черлак, но при движении по 76 км юноша не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате ДТП подросток получил травмы, его увезли в больницу. Также на него составили административный протокол за отказ проходить медицинское освидетельствование. Полиция проводит проверку.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#ГИБДД
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