Съехал в кювет. Нетрезвый подросток попал в аварию на омской трассе

Вчера, 28 июля, в Омском районе произошла авария, в которой пострадал подросток. Очевидцы сообщили о ДТП в 7:20.
Полицейские выехали на место происшествия и предварительно установили, что 17-летний нетрезвый парень сел за руль автомобиля ВАЗ-2114. Он решил поехать по трассе Омск – Черлак, но при движении по 76 км юноша не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате ДТП подросток получил травмы, его увезли в больницу. Также на него составили административный протокол за отказ проходить медицинское освидетельствование. Полиция проводит проверку.