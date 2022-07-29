Съехал в кювет. Нетрезвый подросток попал в аварию на омской трассе

Полицейские выехали на место происшествия и предварительно установили, что 17-летний нетрезвый парень сел за руль автомобиля ВАЗ-2114. Он решил поехать по трассе Омск – Черлак, но при движении по 76 км юноша не справился с управлением и съехал в кювет.