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РЭО: Пыль, опилки и кора будут использоваться как сырье для стройматериалов

РЭО: Пыль, опилки и кора будут использоваться как сырье для стройматериалов

Сегодня, 16:10
Фото: reo.ru
На рассмотрение в Кабмин направлена отраслевая программа о применении вторсырья на промышленных предприятиях. В её создании принимали участие специалисты Российского экологического оператора.

Напомним, данная программа является частью федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Она и еще три разработаны по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, сообщает newsnn.ru.

В рамках программы составлен список наиболее перспективных вторичных ресурсов, в том числе получаемых из отходов металлургии, деревообрабатывающей и легкой промышленности. 

Например, шлак, образующийся при производстве чёрных и цветных металлов, можно использовать для изготовления цемента, заполнителя легких бетонов, щебня, песка и других материалов, применяемых при строительстве и дорожных работах. 

По словам руководителя Российского экологического оператора Дениса Буцаева, 97-100% отходов металлургии можно перерабатывать для последующего использования. Таким образом, переданная правительству отраслевая программа может стать основой для роста  ресурсной эффективности промышленности. Вторым важным плюсом от её внедрения будет сокращение количества отходов, отправляемых на полигоны.

На переработку можно направлять и отходы деревообработки и легкой промышленности. Опилки, стружка, древесная мука и другие остатки, а также отходы легкой промышленности (остатки пряжи, путанка, обрезки) можно использовать для изготовления стройматериалов, мебельной ваты, рубероида, обувных стелек и многого другого.

Отмечается, что данная программа включает в себя 6 направлений. Первое касается изменений в законодательных актах, касающихся области обращения с отходами. В частности, необходимо разграничить понятия «отходы» и «вторичные ресурсы и вторичное сырье». Второе направление подразумевает создание эффективной системы мониторинга, а третье — создание эффективной системы обращения с вторсырьем в промышленности. Остальные векторы также касаются важных вопросов в данной области.

 

 

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