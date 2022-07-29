РЭО: Пыль, опилки и кора будут использоваться как сырье для стройматериалов

Отмечается, что данная программа включает в себя 6 направлений. Первое касается изменений в законодательных актах, касающихся области обращения с отходами. В частности, необходимо разграничить понятия «отходы» и «вторичные ресурсы и вторичное сырье». Второе направление подразумевает создание эффективной системы мониторинга, а третье — создание эффективной системы обращения с вторсырьем в промышленности. Остальные векторы также касаются важных вопросов в данной области.