Речная долина, лотосы и купеческие дома — чем знаменит Ленинский район

Большая часть района — это заволжская степь, которая плавно переходит в полупустыни и пустыни. Но особняком стоит Волго-Ахтубинская пойма. Туристов район привлекает по большей части именно живописной природой, рыбалкой и разнообразными программами отдыха.

Историческая справка

В XIII веке заволжские степи подверглись нашествию татаро-монгольских племен. До первой половины XIV века территория района входила в состав Золотой Орды.

В дальнейшем через Ленинский район проходило множество торговых путей, в том числе и Великий шёлковый путь.

После распада Золотой Орды люди на долгое время покинули эти места. Спустя время они вернулись, так как полноводная Ахтуба и прилегающие к ней степные пастбища и пойменные луга были богаты рыбой и дичью. Именно на Ахтубе появились первые русские поселения этого края.

В XVIII веке из-за обилия тутовых деревьев здесь появился Шёлковый завод. Однако проработал он всего пару лет, дав немного шелка. Дела шли неважно, в итоге, разгромив завод, рабочие разбежались и ушли вниз по Ахтубе, образуя воровские городки. Возможно, уже тогда, как гласит народное предание, появились Заплавный и Пришибинский городки. Екатерина II решила возобновить производство шёлка и подписала указ о переселении 1 300 семей на возрождение шелководства. Этому указу обязаны своим рождением села Пришиб и Заплавное.

В феврале 1919 года село Пришиб решили переименовать в город Ленинск, а уезд — в Ленинский и присоединить его к Царицынской губернии.

Экологический и рекреационный туризм

Более трети территории района занимает Волго-Ахтубинская пойма с многочисленными озерами, ериками и уникальными местами для туризма и отдыха. Это единственный участок долины Волги, сохранивший естественное строение, а также одна из крупнейших в мире речных долин.